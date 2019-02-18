أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد. وانتقد “المسند”؛ بعض المهتمين بشأن الطقس حينما ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة، ثم تحذيراتهم منها رغم كونها قريبة من المعدل، وكوننا ما زلنا في فصل الشتاء.

وأضاف، أن الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للسعودية، وتستمر لبضعة أيام، كما توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.

كانت هذه تفاصيل خبر منتقداً مَن ضخموها.. المسند: موجة البرد الحالي طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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