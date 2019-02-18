وفاة عبدالله بن فيصل بن تركي في السعودية

أعلن رسميا مساء اليوم الاثنين عن وفاة عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي ورئيس نادي الأهلي السعودي سابقا.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية نبأ وفاة عبد الله بن فيصل بن تركي ، مقدمين التعازي لعائلته لما بذله وقدمه لخدمة الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور خالد آل سعود معزياً في وفاة عبد الله بن فيصل بن تركي :" إلى جنة الخُلد - برحمة أرحم الراحمين - يا أمير " الهيبة والتواضع والطيبة " ، ووالله إننا على فراقك لمحزنون

اللهم تغمد والدنا المحبوب " الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز " بواسع رحمتك وعفوك ومغفرتك ، وأسكنه فسيح جناتك .

والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول آل سعود الابن الثاني للأمير فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود ولد بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، ترأس نادي الأهلي السعودي أكثر من مرة وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف