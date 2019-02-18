أمانة عسير تغلق 166 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4898 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثامن والثلاثين لحملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بكافة مناطق المملكة.

وأوضح أمين منطقة عسير، د. وليد الحميدي، أنَّ الجهود المبذولة عبر حملة «غذاؤكم أمانة» جاءت بهدف التأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مِمَّا سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار الحميدي إلى أن الأمانة قد أتلفت 4898 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى رصد نحو 1090 مخالفة صحية، بجانب إغلاق 166 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1684 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الثامن والثلاثين من حملة «غذاؤكم أمانة».

ووفقًا للحميدي؛ فقد تنوَّعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدنّي مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلًا عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

وشملت الجولات التفتيشية صالونات الحلاقة والمطاعم والمطابخ وغيرها من المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بمتابعة ميدانية من قِبل مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة ورقم البلاغات «٩٠٤».

تجدر الإشارة إلى أنَّ أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعادت، أمس الأحد، أكثر من 753 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تَمَّ التعدي عليها في نحو 18 موقعًا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق الأمانة.

وطالت أعمال إزالة التعديات في الأمانة والبلديات التابعة لها، مساحة بلغت نحو 753.160 ألف م2، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها.

وحذَّرت الأمانة من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لِمَا في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.