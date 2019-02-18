السعودية اليوم / السفير البابوي يلتقي سفير المملكة لدى لبنان



بيروت 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

التقى السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري، في بيروت اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.

وتخلل اللقاء نقاش وحوار حول الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة محلياً ودولياً.

// انتهى //

16:27ت م

0208



بيروت 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري، في بيروت اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.وتخلل اللقاء نقاش وحوار حول الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة محلياً ودولياً.// انتهى //16:27ت م0208

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