السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة



حائل 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة حائل المقدم مفرح بن حسين الحربي .

وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالمقدم الحربي مثمناً الجهود الأمنية التي يبذلها رجال قوة الطوارئ .

واستمع سموه إلى نبذة عن جهود قوة الطوارئ الخاصة لحفظ الأمن بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى .

من جهته أعرب قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر والتوجيهات الدائمة مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وفي الختام تسلم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

// انتهـى //

15:43ت م

0192



حائل 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة حائل المقدم مفرح بن حسين الحربي .وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالمقدم الحربي مثمناً الجهود الأمنية التي يبذلها رجال قوة الطوارئ .واستمع سموه إلى نبذة عن جهود قوة الطوارئ الخاصة لحفظ الأمن بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى .من جهته أعرب قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر والتوجيهات الدائمة مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.وفي الختام تسلم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهـى //15:43ت م0192

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