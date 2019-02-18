شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ فرضية حريق فى سجن حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مدني حفر الباطن فرضية “إطفاء،إنقاذ،إخلاء “في إدارة السجن العام بالمحافظة ، بهدف رفع مستوى الإستعداد والتهيؤ والجاهزية لمواجهة أي طارئ.



كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ فرضية حريق فى سجن حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.