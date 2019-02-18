رقم “مسابقة الحلم 2019 mbc” مصر والسعودية وجميع الدول- اعرف كيف تشارك وتربح في الحلم...

أعلنت مجموعة قنوات أم بس سي عودة مسابقة الحلم 2019 mbc من جديد في مسابقة تعد هي الأضخم على الإطلاق ليكون الموسم الجديد من مسابقة الحلم 2019 من أكبر المواسم التي يتم طرحها في جميع الدول العربية حيث تصل جائزة الحلم 2019 إلى 3 مليون دولار، ولهذا تعد مسابقة الحلم اليوم من أهم المسابقات التي يطمح عدد كبير من المواطنين الفوز فيها وتحقيق أحلامهم .

مسابقة الحلم 2019 mbc

تسعي قناة ام بي سي لتحقيق أحلام العديد من المواطنين في مسابقة الحلم mbc للموسم الثالث عشر، كما أعلنت أنه يتم زيادة فرص الفوز للمشتركين في الحلم المواسم الماضية خلال مسابقة الحلم 2019، وللاشتراك في الحلم 2019 يكون من خلال رسالة نصية قصية على الرقم الخاص ببلدك أو الاتصال، وسيتم شرح هذه الخطوات بالتفصيل في هذا المقال.

رقم الحلم 2019

رقم مسابقة الحلم 2019

رقم الاشتراك مسابقة الحلم 2019

رقم مسابقة الحلم mbc

الدولة مزود الخدمة الرقم التكلفة لكل رسالة السعودية Mobily 650444 5 ريال السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريال السعودية Lebara 313131 5 ريال الإمارات Etisalat 6070 5دراهم الإمارات Du 3636 5دراهم الكويت GSM 4141 500 فلس عمان GSM 90434 500 فلس البحرين Batelco 94000 500 فلس البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين Zain 94000 500 فلس العراق Asiacell 2266 1200 دينار عراقي العراق Korek 2180 1200 دينار عراقي العراق Zain 2770 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS مصر GSM 95458 5 جنيهات مصرية مصر GSM 95450 5 جنيهات مصرية الأردن Orange 98880 70 قرش الأردن Umniah 98858 70 قرش الأردن Zain 98858 70 قرش لبنان Thuraya 008821622775627 حسب التعرفة الدولية لشركة ثریا المغرب INWI 9669 9 دراهم مغربية المغرب Orange 9669 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سورية سوريا MTN 1555 75 ليرة سورية تونس GSM 85988 1.44 دينار تونسي

رقم مسابقة الحلم مصر

رقم مسابقة الحلم مصر شركة اتصالات 95450 رقم مسابقة الحلم مصر شركة فودافون 95450 رقم مسابقة الحلم مصر شركة أورنج 95450

كيف تشارك وتربح في مسابقة الحلم

يُفتح باب التسجيل في مسابقة الحلم من 07/01/2019 وحتي 31/12/2019

يجب أن يكون عمر الشخص المشترك أكثر من 18 عام وفي حال فوز القصر، يقوم الوصي بالتوقيع على الأوراق.

تحرص mbc على مراعاة الحيادية في السحب بين كافة الدول.

يتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلدك والإجابة على السؤال .

وبمجرد الإجابة على سؤال مسابقة الحلم صحيح تكون بذلك اشتركت في المسابقة.

وكلما جاوبت على العديد من الأسئلة في مسابقة الحلم 2019 mbc تزيد فرصك في الفوز.

يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي للمشاركة في البرنامج على الهواء مباشرة.

في حالة الفوز في مسابقة الحلم يتلقى الفائز اتصال هاتفي على الهواء من الإعلامي مصطفي الآغا في برنامج صدي الملاعب.

كما يتم الاتصال بهم بعد عده أيام لإنهاء الأوراق الرسمية.

يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

مواعيد سحب مسابقة الحلم

رقم مسابقة الحلم 2019 mbc

يتم سحب مسابقة الحلم يوم الخميس في برنامج صدي الملاب، ويمكنك متابعة أخبار مسابقة الحلم أو التفاعل فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للحلم كالتالي:

https://www.youtube.com/channel/UCZOdTa7wo2_c1CAckQkVsxg

https://www.facebook.com/MBCDream

https://twitter.com/Dream_MBC

https://instagram.com/mbcdream

https://plus.google.com/115252428659806641718

رابحون مسابقة الحلم 2019

الرقم اسم الفائز في مسابقة الحلم 2019 تاريخ سحب الحلم الدولة نوع الجائزة تفاصيل الحلم الفائز الأول عمرو محمد حسن أبو سيف 31/01/2019 السعودية الحلم إنشاء مزرعة ألبان الفائز الثاني علي عيد غلام العمري 7/02/2019 السعودية جائزة نقدية 10،000 دولار الفائز الثالث مريم مجيدي 14/02/2019 المغرب الحلم شراء منزل لوالديها