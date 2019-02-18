رقم “مسابقة الحلم 2019 mbc” مصر والسعودية وجميع الدول- اعرف كيف تشارك وتربح في الحلم...

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أعلنت مجموعة قنوات أم بس سي عودة مسابقة الحلم 2019 mbc من جديد في مسابقة تعد هي الأضخم على الإطلاق ليكون الموسم الجديد من مسابقة الحلم 2019 من أكبر المواسم التي يتم طرحها في جميع الدول العربية حيث تصل جائزة الحلم 2019 إلى 3 مليون دولار، ولهذا تعد مسابقة الحلم اليوم من أهم المسابقات التي يطمح عدد كبير من المواطنين الفوز فيها وتحقيق أحلامهم .
مسابقة الحلم 2019 mbc
تسعي قناة ام بي سي لتحقيق أحلام العديد من المواطنين في مسابقة الحلم mbc للموسم الثالث عشر، كما أعلنت أنه يتم زيادة فرص الفوز للمشتركين في الحلم المواسم الماضية خلال مسابقة الحلم 2019، وللاشتراك في الحلم 2019 يكون من خلال رسالة نصية قصية على الرقم الخاص ببلدك أو الاتصال، وسيتم شرح هذه الخطوات بالتفصيل في هذا المقال.
رقم الحلم 2019
رقم مسابقة الحلم 2019
رقم الاشتراك مسابقة الحلم 2019
رقم مسابقة الحلم mbc
|الدولة
|مزود الخدمة
|الرقم
|التكلفة لكل رسالة
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريال
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريال
|السعودية
|Lebara
|313131
|5 ريال
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|5دراهم
|الإمارات
|Du
|3636
|5دراهم
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Zain
|94000
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
|2266
|1200 دينار عراقي
|العراق
|Korek
|2180
|1200 دينار عراقي
|العراق
|Zain
|2770
|1200 دينار عراقي
|فلسطين
|Jawwal
|1623
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6750
|3.5 NIS
|مصر
|GSM
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|GSM
|95450
|5 جنيهات مصرية
|الأردن
|Orange
|98880
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|98858
|70 قرش
|الأردن
|Zain
|98858
|70 قرش
|لبنان
|Thuraya
|008821622775627
|حسب التعرفة الدولية لشركة ثریا
|المغرب
|INWI
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|سوريا
|Syriatel
|1565
|75 ليرة سورية
|سوريا
|MTN
|1555
|75 ليرة سورية
|تونس
|GSM
|85988
|1.44 دينار تونسي
رقم مسابقة الحلم مصر
|رقم مسابقة الحلم مصر
|شركة اتصالات
|95450
|رقم مسابقة الحلم مصر
|شركة فودافون
|95450
|رقم مسابقة الحلم مصر
|شركة أورنج
|95450
كيف تشارك وتربح في مسابقة الحلم
- يُفتح باب التسجيل في مسابقة الحلم من 07/01/2019 وحتي 31/12/2019
- يجب أن يكون عمر الشخص المشترك أكثر من 18 عام وفي حال فوز القصر، يقوم الوصي بالتوقيع على الأوراق.
- تحرص mbc على مراعاة الحيادية في السحب بين كافة الدول.
- يتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلدك والإجابة على السؤال .
- وبمجرد الإجابة على سؤال مسابقة الحلم صحيح تكون بذلك اشتركت في المسابقة.
- وكلما جاوبت على العديد من الأسئلة في مسابقة الحلم 2019 mbc تزيد فرصك في الفوز.
- يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي للمشاركة في البرنامج على الهواء مباشرة.
- في حالة الفوز في مسابقة الحلم يتلقى الفائز اتصال هاتفي على الهواء من الإعلامي مصطفي الآغا في برنامج صدي الملاعب.
- كما يتم الاتصال بهم بعد عده أيام لإنهاء الأوراق الرسمية.
- يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.
رقم مسابقة الحلم 2019 mbc
مواعيد سحب مسابقة الحلم
يتم سحب مسابقة الحلم يوم الخميس في برنامج صدي الملاب، ويمكنك متابعة أخبار مسابقة الحلم أو التفاعل فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للحلم كالتالي:
https://www.youtube.com/channel/UCZOdTa7wo2_c1CAckQkVsxg
https://www.facebook.com/MBCDream
https://twitter.com/Dream_MBC
https://instagram.com/mbcdream
https://plus.google.com/115252428659806641718
رابحون مسابقة الحلم 2019
|الرقم
|اسم الفائز في مسابقة الحلم 2019
|تاريخ سحب الحلم
|الدولة
|نوع الجائزة
|تفاصيل الحلم
|الفائز الأول
|عمرو محمد حسن أبو سيف
|31/01/2019
|السعودية
|الحلم
|إنشاء مزرعة ألبان
|الفائز الثاني
|علي عيد غلام العمري
|7/02/2019
|السعودية
|جائزة نقدية
|10،000 دولار
|الفائز الثالث
|مريم مجيدي
|14/02/2019
|المغرب
|الحلم
|شراء منزل لوالديها
كيف يتم تقسيم ال3 مليون دولار علي الرابحين؟
طبقا لما أعلنته مجموعة قنوات ام بي سي في مسابقة الحلم 2019، فأن الجائزة تقدر قيمتها بـ 3 مليون دولار يتم توزيعهم على الفائزين كالتالي :
- كل فائز تكون جائزته في مسابقة الحلم مائة ألف دولار أمريكي.
- وفي شهر رمضان الكريم يكون هناك سحب خاص على 5 أحلام، بقيمة خمسمائة ألف دولار أمريكي.
- وسحب مسابقة الحلم الأخير وقيمته مليون دولار أمريكي .
- ويتم سحب جائزة قيمتها عشرة ألف دولار أمريكي في الأسابيع التي لا يتم فيها سحب الحلم.