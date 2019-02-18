نائب أمير مكة يتفقد المحافظات الشرقية للمنطقة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان غدا جولاته بزيارة المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارة بعدد من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، وكذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير تلك المحافظات.

ويدشن عددا من المشروعات والمبادرات، ويزور مشايخ وأعيانا، كما يلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظات المزمع زيارتها، وسيقف خلال زيارته لمحافظات المويه، والخرمة، ورنية، وتربة، وميسان، والطائف، ميدانيا على عدد من المشروعات، ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، ومناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

وسيرافق نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.

من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، المهندس عبدالله بن مشيط.

واطلع خلال اللقاء على أعمال الفرع الهادفة لتحفيز الاستثمار في المنطقة ومحافظاتها، وتوفير الفرص الاستثمارية بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.

كما استقبل بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال أبوالخير.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الفرع، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة.