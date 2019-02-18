السعودية | صور لمحمد بن سلمان يستقل عربة الخيول في باكستان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يرافقه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عربة تجرها الخيول متوجهاً إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.
ومن جانب آخر، التقى الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.
كما التقى قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.
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