السعودية | في السعودية الضيف "الأبيض" يزين جبال اللوز

شكرا لقرائتكم في السعودية الضيف "الأبيض" يزين جبال اللوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتجهت أنظار محبي الضيف الأبيض لمرتفعات "جبل اللوز" في منطقة تبوك شمال السعودية، حيث يشهد في كل عام غطاءً من الثلوج ليكتسي باللون الأبيض، مشكلاً مناظر طبيعية خلابة وماتعة.

الجبل الأبيض جذبت أهالي وزوار منطقة تبوك لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها، حيث يعد جبل اللوز من أعلى القمم الجبلية في السعودية، وتصل قمته لحوالي 2600 متر فوق سطح البحر، وامتداد لجبال السروات، وتعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى، من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، وسمي جبل اللوز نسبة لشجيرة اللوز التي تكثر في جنبات الجبل.

الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "متوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان، مع فرصة ثلوج خفيفة أو مطر ثلجي على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك في الأجزاء التي تزيد ارتفاعها عن ألف متر".

وأضاف: "متوقع تقدم موجة برد متوسطة القوة على الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض حتى يوم الخميس".