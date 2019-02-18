الان تتابع جولات يومية لمدير تعليم الأفلاج على المدراس شعارها “رفع مستوى التحصيل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365:

اطمأن مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، من خلال جولات يومية، على العديد من مدراس المحافظة، وتابع سير الدراسة لمناقشة الآلية العمل التي تنفذها المدراس في تحسين ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب في جميع المواد بكافة المراحل التعليمية.

وقام مدير تعليم الأفلاج، أمس واليوم، بجولة ميدانية، شملت عددا من المدارس بقطاع السيح وليلى، سبقها سلسلة من الزيارات الميدانية شملت العديد من مدارس المحافظة بكافة القطاعات، التقى خلال بقادة المدارس ومنسوبيها، واطلع عن كثب على سير الدراسة.

وأكد آل مغيرة خلال كل زياراته الميدانية على أهمية مضاعفة الجهد لرفع مستوى التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية وبكل المراحل التعليمية لتحسين مخرجات التعليم وتحقيق تطلعات الوزارة لبناء جيل قادر على المساهمة الفعالة في بناء وطنه، مواكباً لكل التطورات المعرفية.

وأطلقت إدارة تعليم الأفلاج برنامج “سفراء التحصيل الدراسي” يتابع خلاله 58 مشرفاً تربوياً كافة مدارس المحافظة، لتشخيص واقع الميدان التربوي وقياس مستوى الطلاب في جميع المواد الدراسية بكافة المراحل “الابتدائي والمتوسط والثانوي” والتركيز على مهارتَي الكتابة والقراءة في المرحلة الابتدائية، بضع خطط علاجية بين سفير التحصيل والهيئة الإدارية بالمدرسة وتشخص الواقع بعد الزيارات من خلال تحليل نتائج الزيارة بين الحين والآخر.