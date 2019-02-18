شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول سيدة في منصب قيادي بأمانة عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قراراً يقضي بتعيين أشواق بنت حسين القحطاني مديراً للتدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير، وذلك في أول منصب قيادي تشغله امرأة سعودية في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة وتحقيقاً لرؤية 2030.

وأكد الدكتور الحميدي أن ذلك انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.

يذكر أنه تم تكوين فريق نسائي مختص في هذه الإدارة لمتابعة كافة الجوانب التدريبية والتطويرية في امانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها.