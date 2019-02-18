شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: الباكستانيون شاركوا في التنمية الضخمة في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الإخوة الباكستانيين شاركوا بصدق وفعالية في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة، وخصوصا التوسعة الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف ولي العهد: هناك ما يزيد على مليوني باكستاني يعملون في المملكة ويسهمون بنصيبهم في مشروع التنمية بين المملكة وباكستان. وتابع: أتمنى كل التوفيق للرئيس ودولة رئيس الوزراء في خدمة باكستان والشعب الباكستاني.

جاء ذلك في كلمة ولي العهد التي ألقاها اليوم (الاثنين) عقب تقليده أرفع وسام مدني في باكستان "نيشان باكستان" من قبل الرئيس الباكستاني عارف علوي.