خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء ومواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله، والأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير نواف بن سعود بن هذلول، والأمير محمد بن بدر بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل، والأمير تركي بن ناصر بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير سعود بن بدر بن سعود، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.