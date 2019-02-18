السعودية | باكستان تمنح ولي العهد السعودي أرفع وسام مدني

شكرا لقرائتكم باكستان تمنح ولي العهد السعودي أرفع وسام مدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسام "نيشان باكستان" أرفع وسام مدني باكستاني.

وجرت المراسم في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية بحضور رئيس الوزراء عمران خان وكبار الوزراء وقادة الجيش ولفيف من السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ووصل ولي العهد السعودي مقر القصر الرئاسي على متن عربة حصان يحيط بها الخيالة والحرس الرئاسي برفقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فيما قدم أفراد من فرق الفنون الشعبية من مختلف الأقاليم الباكستانية لوحات فنية تراثية من الرقص الشعبي، وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي الرئيس عارف علوي وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

صور وصول ولي العهد القصر الرئاسي

في غضون ذلك، أجرى الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس عارف علوي، بحث خلالها العلاقات الثنائية والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، كما التقى ولي العهد السعودي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه حيث بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

ولي العهد يلتقي وفد برلمانيا باكستانيا برآسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني

إلى ذلك، التقى الأمير محمد بن سلمان وفدا برلمانيا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني. وضم الوفد رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر ونوابا من المعارضة الباكستانية، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون البرلماني المشترك بين البلدين وسبل تفعيله، ووجه رئيس البرلمان الباكستاني دعوة للأمير محمد بن سلمان لإلقاء خطاب أمام البرلمان الباكستاني.