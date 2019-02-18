، مستشفى ظلم يفعّل يوم "سرطان الأطفال".. ويستعرض طرق الوقاية ،

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فعّلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف -ممثلةً في مستشفى ظلم العام- اليوم الأحد، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ضمن جهود وزارة الصحة للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله.
ودشن مدير المستشفى، الصيدلي نبيه الذيابي، المعرضَ التوعوي والحملة التوعوية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والتوعية الصحية بالمستشفى.
وتضمّن المعرض التوعوي، تقديمَ رسائل تثقيفية وتوعوية للزوار عن "سرطان الأطفال".
واستمع زوار المعرض لشرح من فريق طبي متخصص عن تعريف المرض، وأعراضه، ومسبباته، ومضاعفاته، وعوامل الخطورة، وطرق الوقاية من سرطان الأطفال وطرق علاجه.
ونفّذ المستشفى حملةً توعويةً تستهدف الزوار والمراجعين؛ من خلال توزيع المنشورات، وتفعيل الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإعلانية داخل المستشفى.
وأكد المستشفى أن أعراض المرض تعتمد على نوع السرطان، والعضو المصاب في الجسم، ومرحلة المرض؛ حيث يؤدي سرطان الدم إلى فقر الدم، وإلى التهابات متكررة، أو قد يؤدي إلى نزف غير طبيعي وكدمات.
ولفت إلى أن سرطان المخ يسبب صداعاً متكرراً وغثياناً عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، وضعفاً عاماً ومشاكل في الرؤية.
وأشار المستشفى إلى أن سرطان الجهاز الليمفاوي يؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد مساء.
وأوضح مستشفى ظلم أن نسبة شفاء الطفل مع تلقي العلاج عالية بإذن الله، وتزيد على ٧٠٪؛ موضحاً أن تشخيص المرض يتم من خلال الفحص السريري للمريض وفحوصات المختبر للكشف عن سرطان الدم وفحص سائل الحبل الشوكي، إضافة إلى الأشعة المقطعية والتلفزيونية والرنين المغناطيسي.
واستعرض مستشفى ظلم أمام الزوار طرقَ الوقاية من المرض، وفي مقدمتها ضرورة تجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مكثف، والاهتمام بتغذية الطفل لرفع مناعته.
وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعي، وتحسين الوصول للخدمات الطبية والرعاية التلطيفية ودعم الأطفال المصابين وعائلاتهم.
مستشفى ظلم يفعّل يوم "سرطان الأطفال".. ويستعرض طرق الوقايةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
فعّلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف -ممثلةً في مستشفى ظلم العام- اليوم الأحد، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ضمن جهود وزارة الصحة للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله.
ودشن مدير المستشفى، الصيدلي نبيه الذيابي، المعرضَ التوعوي والحملة التوعوية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والتوعية الصحية بالمستشفى.
وتضمّن المعرض التوعوي، تقديمَ رسائل تثقيفية وتوعوية للزوار عن "سرطان الأطفال".
واستمع زوار المعرض لشرح من فريق طبي متخصص عن تعريف المرض، وأعراضه، ومسبباته، ومضاعفاته، وعوامل الخطورة، وطرق الوقاية من سرطان الأطفال وطرق علاجه.
ونفّذ المستشفى حملةً توعويةً تستهدف الزوار والمراجعين؛ من خلال توزيع المنشورات، وتفعيل الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإعلانية داخل المستشفى.
وأكد المستشفى أن أعراض المرض تعتمد على نوع السرطان، والعضو المصاب في الجسم، ومرحلة المرض؛ حيث يؤدي سرطان الدم إلى فقر الدم، وإلى التهابات متكررة، أو قد يؤدي إلى نزف غير طبيعي وكدمات.
ولفت إلى أن سرطان المخ يسبب صداعاً متكرراً وغثياناً عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، وضعفاً عاماً ومشاكل في الرؤية.
وأشار المستشفى إلى أن سرطان الجهاز الليمفاوي يؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد مساء.
وأوضح مستشفى ظلم أن نسبة شفاء الطفل مع تلقي العلاج عالية بإذن الله، وتزيد على ٧٠٪؛ موضحاً أن تشخيص المرض يتم من خلال الفحص السريري للمريض وفحوصات المختبر للكشف عن سرطان الدم وفحص سائل الحبل الشوكي، إضافة إلى الأشعة المقطعية والتلفزيونية والرنين المغناطيسي.
واستعرض مستشفى ظلم أمام الزوار طرقَ الوقاية من المرض، وفي مقدمتها ضرورة تجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مكثف، والاهتمام بتغذية الطفل لرفع مناعته.
وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعي، وتحسين الوصول للخدمات الطبية والرعاية التلطيفية ودعم الأطفال المصابين وعائلاتهم.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
01:52 PM
فريق طبي متخصص شرح أسباب المرض وأعراضه خلال معرض توعوي
فعّلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف -ممثلةً في مستشفى ظلم العام- اليوم الأحد، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ضمن جهود وزارة الصحة للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله.
ودشن مدير المستشفى، الصيدلي نبيه الذيابي، المعرضَ التوعوي والحملة التوعوية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والتوعية الصحية بالمستشفى.
وتضمّن المعرض التوعوي، تقديمَ رسائل تثقيفية وتوعوية للزوار عن "سرطان الأطفال".
واستمع زوار المعرض لشرح من فريق طبي متخصص عن تعريف المرض، وأعراضه، ومسبباته، ومضاعفاته، وعوامل الخطورة، وطرق الوقاية من سرطان الأطفال وطرق علاجه.
ونفّذ المستشفى حملةً توعويةً تستهدف الزوار والمراجعين؛ من خلال توزيع المنشورات، وتفعيل الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإعلانية داخل المستشفى.
وأكد المستشفى أن أعراض المرض تعتمد على نوع السرطان، والعضو المصاب في الجسم، ومرحلة المرض؛ حيث يؤدي سرطان الدم إلى فقر الدم، وإلى التهابات متكررة، أو قد يؤدي إلى نزف غير طبيعي وكدمات.
ولفت إلى أن سرطان المخ يسبب صداعاً متكرراً وغثياناً عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، وضعفاً عاماً ومشاكل في الرؤية.
وأشار المستشفى إلى أن سرطان الجهاز الليمفاوي يؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد مساء.
وأوضح مستشفى ظلم أن نسبة شفاء الطفل مع تلقي العلاج عالية بإذن الله، وتزيد على ٧٠٪؛ موضحاً أن تشخيص المرض يتم من خلال الفحص السريري للمريض وفحوصات المختبر للكشف عن سرطان الدم وفحص سائل الحبل الشوكي، إضافة إلى الأشعة المقطعية والتلفزيونية والرنين المغناطيسي.
واستعرض مستشفى ظلم أمام الزوار طرقَ الوقاية من المرض، وفي مقدمتها ضرورة تجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مكثف، والاهتمام بتغذية الطفل لرفع مناعته.
وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعي، وتحسين الوصول للخدمات الطبية والرعاية التلطيفية ودعم الأطفال المصابين وعائلاتهم.
، مستشفى ظلم يفعّل يوم "سرطان الأطفال".. ويستعرض طرق الوقاية ،
المصدر : الخليج 365
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