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رصدت عدة صور لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية #إسلام_أباد اليوم، على مركبة يجرها فرسان.
ووفق حساب "باكستان بالعربي" على "تويتر"، فهذه المركبة تسمّى بگھی Buggy كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر، وتستخدم الآن في #باكستان في المناسبات.
شاهد .. ولي العهد يصل القصر الرئاسي الباكستاني على مركبة تجرها الفرسانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
رصدت عدة صور لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية #إسلام_أباد اليوم، على مركبة يجرها فرسان.
ووفق حساب "باكستان بالعربي" على "تويتر"، فهذه المركبة تسمّى بگھی Buggy كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر، وتستخدم الآن في #باكستان في المناسبات.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
01:24 PM
"بكهي" كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر
رصدت عدة صور لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية #إسلام_أباد اليوم، على مركبة يجرها فرسان.
ووفق حساب "باكستان بالعربي" على "تويتر"، فهذه المركبة تسمّى بگھی Buggy كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر، وتستخدم الآن في #باكستان في المناسبات.
، شاهد .. ولي العهد يصل القصر الرئاسي الباكستاني على مركبة تجرها الفرسان ،
المصدر : الخليج 365
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