، ولي العهد: مليونا باكستاني يشاركوننا في عملية التنمية الضخمة بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، اليوم، إن "إخواننا في باكستان يسهمون في اقتصاد السعودية".

وأضاف سموه: أتمنى كل التوفيق لفخامة الرئيس ودولة الرئيس في خدمة باكستان والشعب الباكستاني، وهناك ما يزيد على مليونَي باكستاني يعملون في المملكة ويسهمون بنصيبهم في مشروع التنمية بين المملكة وباكستان، وشارك الإخوة الباكستانيون بصدق وفعالية في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة، وخاصة التوسعة الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان الرئيس الباكستاني، قد قلّد اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أرفع وسام مدني في البلاد "نيشان باكستان"، وذلك عقب استقباله في القصر الرئاسي اليوم.