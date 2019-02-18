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أبدى المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، ندمه على الرحيل عن الهلال في هذا التوقيت؛ حيث قال إنه كان يتمنى البقاء لنهاية الموسم؛ لكن نظراً لارتباطات الهلال القارية، ورغبته في العودة للبرتغال بعد نهاية الموسم؛ كان قرار فك الارتباط.
وتحدّث خيسوس في تصريحات لصحيفة "أبولا" واسعة الانتشار عن روي فيتوريا مدرب النصر الحالي حيث قال: "لم الْتقِ به في الرياض؛ لكن مهمته صعبة مع النصر.. الهلال أقوى ومتصدر بفارق 6 نقاط".
وتابع: "فريق النصر جيد، وهو بالفعل حقق معهم نتائج جيدة؛ لكن مهمته لن تكون سهلة.. الهلال أقوى بكثير".
وتحدث عن كرة القدم في السعودية والبنية التحتية والقدرة المالية حيث قال: "الملاعب لديها قدرة استيعابية ما بين 50 أو 60 ألف شخص، ليس لديها 10 آلاف كما هنا في البرتغال هناك لاعبون ممتازون، قدرة مالية كبيرة وهذا غير موجود في البرتغال.. الهلال سيفوز بكل شيء ليس لديّ شك في ذلك.. الهلال يستطيع المنافسة على اللقب في البرتغال حال كان متواجداً هنا".
"خيسوس" عن مدرب "النصر": مهمته صعبة.. و"الهلال" سيفوز بكل شيء!محمد السيّد الخليج 365 2019-02-18
أبدى المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، ندمه على الرحيل عن الهلال في هذا التوقيت؛ حيث قال إنه كان يتمنى البقاء لنهاية الموسم؛ لكن نظراً لارتباطات الهلال القارية، ورغبته في العودة للبرتغال بعد نهاية الموسم؛ كان قرار فك الارتباط.
وتحدّث خيسوس في تصريحات لصحيفة "أبولا" واسعة الانتشار عن روي فيتوريا مدرب النصر الحالي حيث قال: "لم الْتقِ به في الرياض؛ لكن مهمته صعبة مع النصر.. الهلال أقوى ومتصدر بفارق 6 نقاط".
وتابع: "فريق النصر جيد، وهو بالفعل حقق معهم نتائج جيدة؛ لكن مهمته لن تكون سهلة.. الهلال أقوى بكثير".
وتحدث عن كرة القدم في السعودية والبنية التحتية والقدرة المالية حيث قال: "الملاعب لديها قدرة استيعابية ما بين 50 أو 60 ألف شخص، ليس لديها 10 آلاف كما هنا في البرتغال هناك لاعبون ممتازون، قدرة مالية كبيرة وهذا غير موجود في البرتغال.. الهلال سيفوز بكل شيء ليس لديّ شك في ذلك.. الهلال يستطيع المنافسة على اللقب في البرتغال حال كان متواجداً هنا".
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
01:25 PM
قال: إن كرة القدم في "السعودية" غير.. وإنهم يملكون البنية التحتية والقدرة المالية
أبدى المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، ندمه على الرحيل عن الهلال في هذا التوقيت؛ حيث قال إنه كان يتمنى البقاء لنهاية الموسم؛ لكن نظراً لارتباطات الهلال القارية، ورغبته في العودة للبرتغال بعد نهاية الموسم؛ كان قرار فك الارتباط.
وتحدّث خيسوس في تصريحات لصحيفة "أبولا" واسعة الانتشار عن روي فيتوريا مدرب النصر الحالي حيث قال: "لم الْتقِ به في الرياض؛ لكن مهمته صعبة مع النصر.. الهلال أقوى ومتصدر بفارق 6 نقاط".
وتابع: "فريق النصر جيد، وهو بالفعل حقق معهم نتائج جيدة؛ لكن مهمته لن تكون سهلة.. الهلال أقوى بكثير".
وتحدث عن كرة القدم في السعودية والبنية التحتية والقدرة المالية حيث قال: "الملاعب لديها قدرة استيعابية ما بين 50 أو 60 ألف شخص، ليس لديها 10 آلاف كما هنا في البرتغال هناك لاعبون ممتازون، قدرة مالية كبيرة وهذا غير موجود في البرتغال.. الهلال سيفوز بكل شيء ليس لديّ شك في ذلك.. الهلال يستطيع المنافسة على اللقب في البرتغال حال كان متواجداً هنا".
، "خيسوس" عن مدرب "النصر": مهمته صعبة.. و"الهلال" سيفوز بكل شيء! ،
المصدر : الخليج 365
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