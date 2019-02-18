والد المبتعث البارقي يفجر مفاجأة: ابني راح ضحية مؤامرة من أشخاص سعوديين

كشف والد المبتعث بندر البارقي الذي عثر علیه مشنوقاً في مقر سكنه بولاية كالیفورنیا الأمريكیة عن تفاصيل جديدة في الواقعة، مشيراً إلى أن رفض ابنه الدخول في أنشطة مشبوهة مع أشخاص سعوديين هو السبب في وفاته.

وقال عامر البارقي وفقاً لـ”الوطن”، إن التفسيرات الخاصة بانتحـار بندر غير صحيحة، لافتاً إلى أن نجله أبلغه بوجود مؤامرة تحاك ضده ومضايقات من قبل مجموعة أشخاص سعوديين.

وأضاف أن تلك المجموعة من مدمني المخدرات وكانوا يريدون من نجله الانخراط معهم في أنشطتهم المشبوهة، مبيناً أنه أبلغ القنصلية باسم أحد هؤلاء الأشخاص للتحقيق معه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمتابعة حيثيات القضية.