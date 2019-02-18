وجهت أسرة مواطن يدعى أحمد هزازي اتهامات لأحد المستشفيات بمحافظة الحرث بمنطقة جازان، بالإهمال الطبي والتسبب في وفاته، فيما فتحت وزارة الصحة تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وروى عبد الله هزازي شقيق المتوفى، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن شقيقه شعر بضيق في التنفس فذهب لمراجعة مستشفى الحرث العام بجازان، ودخلها بحالة طبيعية ومشيا على الأقدام، وعندما دخل على الطبيب المعالج أحاله للممرض الذي رفض الكشف على الحالة على الفور رغم شكوى شقيقه من صعوبة التنفس ووضعه في حالة انتظار حتى ينتهي من العمل الذي يقوم به دون استشعار خطورة حالة شقيقه.

وأوضح هزازي وفقا لـ”اليوم”، أنه بعد دقائق سقط شقيقه على الأرض مفارقا الحياة بأحد ممرات المستشفى، موجها الاتهام للطاقم الطبي بالإهمال وعدم المبالاة، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في وفاة شقيقه.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان نبيل غاوي، إنه تم فتح تحقيق في الواقعة، لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة حدوث تقصير أو إهمال.

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن دخل مستشفى بجازان على قدميه وخرج منه جثّة هامدة.. وعائلته تتهم الأطباء بالإهمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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