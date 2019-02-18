تحدث مواطن عن مدى التأثير السلبي لتعلق نجله بالألعاب الإلكترونية، وتسببها في إصابته بالعصبية وتراجع مستواه التعليمي. وقال المواطن باسم الجيزاني في مداخلة مع برنامج “تم” على القناة السعودية، إن مداومة نجله الذي يدرس في الصف الأول الابتدائي على لعب بعض الألعاب الإلكترونية مثل السيارات وألعاب السرعة أثر على تفكيره وتركيزه، مشيراً إلى أن عقله تشتت وأصيب بفرط في الحركة وعصبية.

وأضاف الجيزاني أنه اضطر إلى نقل ابنه إلى مستشفى أطفال لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن حالته تحسنت كثيراً واتضح ذلك بعد تحسن درجات الاختبارات التي يجريها له، حيث ارتفعت من 50 درجة إلى 80 بعد 7 شهور من خضوعه للعلاج، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه أبعده بشكل تام عن التعامل مع الجوالات.

كانت هذه تفاصيل خبر فرط في الحركة وعصبية.. مواطن يروي كيف أثرت الألعاب الإلكترونية سلباً على نجله- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.