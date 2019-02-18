قروض العسكريين ترفع الصفقات السكنية لـ 31%.. وإحصائية حديثة تكشف التفاصيل بالأرقام

رفعت القروض العسكرية التي أطلقتها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقارية، الصفقات العقارية بنسبة 31%، بحسب إحصائية حديثة، حيث ارتفعت من 9.3 مليارات في نوفمبر الماضي إلى 13 مليارا في ديسمبر 2018. وفقا لـ”الوطن أون لاين”.

وصفقات 4 أشهر 2018 هي: “أكتوبر 9.3 مليارات ريال، نوفمبر 9.3 مليارات ريال، ديسمبر 13 مليار ريال” و2019 “يناير 12.3 مليار ريال”.

وبعد أن أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر الماضي مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة»، ارتفعت الصفقات العقارية «السكني» في الشهر التالي أي ديسمبر 2018 إلى 13 مليار ريال، بعد أن كانت 9.3 مليارات ريال في شهر نوفمبر المنصرم، أي بارتفاع ما نسبته 30.7%.

الصفقات التجارية، ومع إطلاق مبادرة العسكريين انخفضت الصفقات التجارية بحوالي 33%، حيث لامست في شهر نوفمبر 6 مليارات ريال، في حين لم تتجاوز في الشهر التالي ديسمبر 3.8 مليارات ريال.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في شهر نوفمبر الفائت عن مبادرة العسكريين، انفاذاً للأمر الملكي الكريم بتخصيص مبلغ 21 بليون ريال للعسكريين في الخدمة تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد للجنود وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن، وذلك بتمكينهم من تملك منازلهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية المشاركة.

يذكر، أن السوق العقاري قد شهد ارتفاعاً طفيفاً في الفترة الماضية بعد إطلاق مبادرة قروض العسكريين، حيث اتجه المستفيدون إلى الشراء، الأمر الذي أنعش السوق مجدداً بعد أن شهد ركودا لسنوات عدة.

الصفقات العقارية السكنية في 4 أشهر



أكتوبر 2018 9.3 مليارات ريال

نوفمبر 2018 9.3 مليارات ريال

ديسمبر 2018 13 مليار ريال

يناير 2019 12.3 مليار ريال