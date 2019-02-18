وزارة المالية تحدِّد موعد بدء جباية «زكاة الأنعام»

أعلنت وزارة المالية بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام، يوم السبت 2 / 7 / 1440هـ، ومباشرة أعمالها في جميع مناطق المملكة، داعيةً المكلَّفين إلى المبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عينًا أو نقدًا.

وجاء نص الإعلان كالتالي:

قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، واتّباعًا لسنة النبي- صلى الله عليه وسلم- في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في مكان تواجدهم، واقتداءً بهدي خلفائه الراشدين- رضي الله عنهم- ومن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام.

فقد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد- وفقهم الله- على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنويًّا من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة؛ حيث تقرَّر خروج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام يوم السبت 2 / 7 / 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.

ودعت وزارة المالية عموم المكلفين، للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عينًا أو نقدًا، كما تدعو المواطنين كافة للتعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضِي به الشريعة الإسلامية السمحة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة العامة للزكاة والدخل، أعلنت قبل نحو شهرين عن بدء استطلاع مرئيات العموم حول مسوّدة اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة.

ونشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل المسودة على بوابتها الإلكترونية بهدف أخذ آراء العموم، والوصول إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المختصين، وكل الأطراف المعنية، وذات العلاقة، إلى الاطلاع على مسوّدة اللّائحة، وإبداء الآراء والملحوظات- إن وُجِدت- حيالها.

