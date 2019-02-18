القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى «يوم الديمقراطية»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة نيبال، السيدة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع» برقية تهنئة مماثلة لـ«بهانداري».

وأصبحت نيبال جمهورية منذ 28 مايو 2008، وهى إحدى دول شبه القارة الهندية، وتشتهر بموقعها المنعزل ووعورة تضاريسها، وبُعدها عن العالم الخارجي.

وانتشر الإسلام في نيبال عن طريق الهند بالتجار العرب، ويصل عدد المسلمين في نيبال إلى ما نسبته 4.2%.

والمسلمون موجودون في كافة أنحاء البلد ولهم مراكزهم الدعوية والمدارس الإسلامية والمساجد المنتشرة كما لهم دعاة ومفكرون إسلاميون.

ونظام الحكم فيها جمهوري، إذ إنّ السلطة التشريعية بيد الدستور المؤسس، والمجلس الأعلى بيد البرلمان النيبالي، والمجلس الأدنى بيد مجلس الشورى النيبالي.

ونيبال من الدول غير الساحلية «دولة حبيسة»، أي لا تملك أي بحار، والجيش النيبالي يقسم إلى القوات الجوية والقوات البرية.

وفيما يبلغ عدد جنوده 6.108.424 مليون جندي، تبلغ ميزانية نفقاته العسكرية 44 مليون دولارٍ أمريكي، ويبدأ سن الخدمة من عام سبعة عشر عامًا.

والعملة الرسمية الـ«روبي» نيبالي، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حسب إحصائيات عام 2014م 19.769.642.122 دولارًا أمريكيًّا.

ويعتمد اقتصادها على كلٍ من: قطاع الزراعة: كزراعة القمح، وقصب السكر، والجوت، والأرز، والفاكهة.

ويصل عدد سكان نيبال 13 مليون نسمة، ويتحدث معظمهم اللغة النيبالية «اللغة الرسمية» بالإضافة إلى أربعين لغة محلية.

وتم تأسيس عاصمة نيبال «مدينة كاتماندو» عام 723م، وتقع في وادٍ بين قمم الهملايا، قرب نهر بشنوماتي، وتشتهر العاصمة بعدد من المعالم السياحية.

وتنقسم البلاد إلى أربعة أقاليم، الإقليم الشرقي، والإقليم الأوسط، والإقليم الغربي، والإقليم الغربي الأقصى، وتشمل الأقاليم أربعة عشرة مقاطعة تشمل بدورها 75 ناحية.