السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف

طريف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولته التفقدية لمحافظة طريف، استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المحافظة.وعبر سموه في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة طريف والوقوف على شؤون إخوته وأبنائه المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مؤكداً سموه أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية.وأشار سموه إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم.وأضاف سموه بقوله: أحب أن أؤكد لأبناء منطقة الحدود الشمالية عموماً ومحافظة طريف على وجه الخصوص، بأن المنطقة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية، ومشاريع الغاز، وكذلك ما تنتظره المنطقة من أنشطة اقتصادية متنوعة وقبل ذلك ما تزخر به المنطقة من موارد بشرية سنعمل جميعاً على تنميتها ورفع مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.وشملت جولة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة عدد من الأهالي في منازلهم حيث قام سموه بزيارة : أبناء سليمان بن صالح الحازمي، وللعقيد المتقاعد فايز بن اسماعيل الأحمد، وسعد بن سعيد المرجان.رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري, ومستشار سمو الأمير حسن الجاسر، ومحافظ محافظة طريف بدر بن نجر الصقر، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والعسكرية.// انتهى //13:52ت م0098