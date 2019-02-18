السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل



الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وكبار المسؤولين بالهيئة الذين يزورون المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالمهندس سهيل ومرافقيه، متمنياً لهم زيارة موفقة.

واستعرض المهندس أبانمي مراحل التطورات التي تشهدها الهيئة حسب رؤية المملكة ٢٠٣٠ خلال العامين ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وإجراءات التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة وطرق الإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالزكاة والضريبة، وذلك للتيسير على مستفيدي الهيئة، مشيراً إلى جهود الهيئة في جباية الزكاة من المكلفين، ولتحصيل المستحقات من المنشآت، كما أطلقت الهيئة برنامج "زكاتي" لحصر زكوات المنشآت.

وأشاد سمو أمير المنطقة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة والتطور الكبير، داعياً سموه لتكثيف الجهود للتوعية بما يستجد من أنظمة، مشدداً سموه على تقديم جميع الخدمات للمستفيدين في ظل التقنية الحديثة للتسهيل على الجميع معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق والسداد.

من جهته أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة لسمو أمير منطقة الباحة، على متابعته الدائمة لفرع الهيئة بالمنطقة وعلى توجيهاته السديدة، واعداً ببذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

// انتهى //

13:32ت م

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الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وكبار المسؤولين بالهيئة الذين يزورون المنطقة حالياً.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالمهندس سهيل ومرافقيه، متمنياً لهم زيارة موفقة.واستعرض المهندس أبانمي مراحل التطورات التي تشهدها الهيئة حسب رؤية المملكة ٢٠٣٠ خلال العامين ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وإجراءات التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة وطرق الإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالزكاة والضريبة، وذلك للتيسير على مستفيدي الهيئة، مشيراً إلى جهود الهيئة في جباية الزكاة من المكلفين، ولتحصيل المستحقات من المنشآت، كما أطلقت الهيئة برنامج "زكاتي" لحصر زكوات المنشآت.وأشاد سمو أمير المنطقة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة والتطور الكبير، داعياً سموه لتكثيف الجهود للتوعية بما يستجد من أنظمة، مشدداً سموه على تقديم جميع الخدمات للمستفيدين في ظل التقنية الحديثة للتسهيل على الجميع معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق والسداد.من جهته أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة لسمو أمير منطقة الباحة، على متابعته الدائمة لفرع الهيئة بالمنطقة وعلى توجيهاته السديدة، واعداً ببذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //13:32ت م0085

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