السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" توضح متطلبات قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة



الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء متطلبات قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة (Class 1) غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس والمسارات والمعلومات التي تهم ممثلي منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية.

وأشارت الهيئة إلى أن قيد الأجهزة والمنتجات الطبية يتم من خلال مسارين؛ الأول مخصص للمعتمدة خارجياً، ويتطلب البطاقة التعريفية المثبتة على المنتج، وتعليمات الاستخدام للمنتج، إضافةً إلى شهادة تطبيق أنظمة الجودة أو دليل تطبيق الجودة الخاص بالمصنع، والوثائق التي تثبت أن المنتح متوافق مع متطلبات الرقابة من دولة واحدة على الأقل، بحسب قائمة الدول المعتمدة في الدليل الإرشادي.

ويتطلب المسار الثاني للمنتجات المعتمدة من "الهيئة" البطاقة التعريفية المثبتة على المنتج، وتعليمات الاستخدام للمنتج، إضافةً إلى شهادة تطبيق أنظمة الجودة أو دليل تطبيق الجودة الخاص بالمصنع، وإقرار بالمطابقة لمتطلبات "لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية" مصدق من الغرفة التجارية أو كتابة العدل في بلد المنشأ.

وشددت "الغذاء والدواء" على مراعاة الدليل الإرشادي (MDS-G27) في موقع الهيئة، وقيد المنتجات عبر النظام الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لمتطلبات قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة غير المعقمة والتي لا تملك خاصية القياس باتباع الرابط التالي باللغة العربية:

https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Documents/(MDS-G27)ar.pdf

وباللغة الانجليزية:

https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Documents/(MDS-G27)en.pdf

// انتهى //

13:30ت م

0083



الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء متطلبات قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة (Class 1) غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس والمسارات والمعلومات التي تهم ممثلي منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية.وأشارت الهيئة إلى أن قيد الأجهزة والمنتجات الطبية يتم من خلال مسارين؛ الأول مخصص للمعتمدة خارجياً، ويتطلب البطاقة التعريفية المثبتة على المنتج، وتعليمات الاستخدام للمنتج، إضافةً إلى شهادة تطبيق أنظمة الجودة أو دليل تطبيق الجودة الخاص بالمصنع، والوثائق التي تثبت أن المنتح متوافق مع متطلبات الرقابة من دولة واحدة على الأقل، بحسب قائمة الدول المعتمدة في الدليل الإرشادي.ويتطلب المسار الثاني للمنتجات المعتمدة من "الهيئة" البطاقة التعريفية المثبتة على المنتج، وتعليمات الاستخدام للمنتج، إضافةً إلى شهادة تطبيق أنظمة الجودة أو دليل تطبيق الجودة الخاص بالمصنع، وإقرار بالمطابقة لمتطلبات "لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية" مصدق من الغرفة التجارية أو كتابة العدل في بلد المنشأ.وشددت "الغذاء والدواء" على مراعاة الدليل الإرشادي (MDS-G27) في موقع الهيئة، وقيد المنتجات عبر النظام الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لمتطلبات قيد الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة غير المعقمة والتي لا تملك خاصية القياس باتباع الرابط التالي باللغة العربية:https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Documents/(MDS-G27)ar.pdfوباللغة الانجليزية:https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Documents/(MDS-G27)en.pdf// انتهى //13:30ت م0083

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