السعودية اليوم / الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير هيئة حقوق الإنسان بالجوف



سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سليمان بن محمود الرشيد.

واستعرض سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء سير العمل في الفرع ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة مع الهيئة، مستعرضاً أعمال ومهام الهيئة والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمنى سموه لفرع الهيئة والعاملين فيه التوفيق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.

من جهته, أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف, على دعمه واهتمامه بقضايا المنطقة, وتسهيل عمل فرع الهيئة ورؤيته الشاملة.

// انتهى //

13:28ت م

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سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سليمان بن محمود الرشيد.واستعرض سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء سير العمل في الفرع ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة مع الهيئة، مستعرضاً أعمال ومهام الهيئة والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.وتمنى سموه لفرع الهيئة والعاملين فيه التوفيق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.من جهته, أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف, على دعمه واهتمامه بقضايا المنطقة, وتسهيل عمل فرع الهيئة ورؤيته الشاملة.// انتهى //13:28ت م0081

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