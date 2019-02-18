شكرا لقرائتكم مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني يبحث الفرص الاستثمارية ويشهد توقيع مذكرتي تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، انعقاد مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة ووزارة التجارة الباكستانية بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الحالية لجمهورية باكستان الإسلامية .

وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد معالي زير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي :” إن العلاقات السعودية الباكستانية تسير باتجاه إيجابي جديد ” ، مشيرًا إلى رغبة سمو ولي العهد في تحويل العلاقات الثنائية مع باكستان إلى شراكة إستراتيجية .

وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 3.7 مليارات دولار لايزال أقل من المستوى المأمول، الأمر الذي يتطلب عملًا جادًا وجذب للمستثمرين من كلا الجانبين ومناقشة الفرص المتاحة وكذلك التحديات والعمل على تذليلها.

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة عبد الرزاق داود :” إن فصلًا جديدًا قد بدأ في العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة “، مؤكدًا أن الاستثمار السعودي في باكستان له أهمية كبيرة في تعزيز المسار الإيجابي لنمو الاقتصاد الباكستاني.

وأوضح أن الاستثمار في قطاع التعدين وتنميتها من المستثمرين السعوديين محل التقدير والاهتمام من قبل الجهات المعنية في بلاده ، مبينًا أن استثمارات المملكة في مختلف القطاعات في باكستان سيحسن الاقتصاد الباكستاني.

من ناحيته أشاد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية في المؤتمر المهندس فهد الباش بمسيرة الإصلاح والتقدم الاقتصادي في باكستان على مدى السنوات العشر الماضية، منوها بأداء الاقتصاد السعودي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت العديد من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية المتطورة،التي أفرزت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ،داعيًا أصحاب الأعمال الباكستانيين إلى الاستفادة منها.

وشدد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال، وإيجاد الآلية المناسبة لإزالة المعوقات، وطرح الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، وإقامة المعارض للمنتجات السعودية في باكستان والمنتجات الباكستانية في السعودية، والسعي الجاد إلى فتح مكاتب تمثيل للمصدرين في كلا البلدين ، وإقامة مشاريع صناعية مشتركة بغرض التصدير.

وخلال المؤتمر قدم مجلس الاستثمار الباكستاني عرضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص .

وجرى توقيع مذكرتي تفاهم بقيمة 41 مليون دولار لإنشاء مدرسة باكستانية عالمية وشركة للأدوات الجراحية بالمملكة ، بالإضافة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والباكستانية.



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