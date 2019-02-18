شكرا لقرائتكم فيديو.. الرئيس الباكستاني يقلد الأمير محمد بن سلمان أرفع وسام في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قلد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، اليوم الاثنين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسام “نيشان باكستان”، أعلى وسام في باكستان.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد وصل منذ قليل إلى مقر الرئاسة الباكستانية وكان رئيس الجمهورية الباكستانية في استقباله حيث عقدا جلسة مباحثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.



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