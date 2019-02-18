شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان بمقر رئاسة الجمهورية الباكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت منذ قليل، مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر رئاسة الجمهورية الباكستانية.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الجمهورية الباكستانية الدكتور عارف علوي، وتبادل الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجسدت مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان في مقر الرئاسة الباكستانية حفاوة الاستقبال بالضيف الكبير.

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