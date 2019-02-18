الان تتابع بعد قرار الوزير.. تعليم الطائف ينهي 60 قضية لمنسوبيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في مشروع الاصلاح التربوي (وفاق) 60 قضية عالقة للبنين والبنات منذ تدشين المشروع في شهر محرم الماضي.

ويعمل فريق وفاق على معالجة تلك القضايا ودياً وإنهاءها مع أطراف تلك القضايا بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي يأتي ذلك لما لها من أثر إيجابي تعود بالنفع على الجميع.

وتقوم فكرة “وفاق” على أساس تكامل المجتمع التعليمي، لمعالجة الأزمات التربوية ونشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي والرأي الاخر وتحقيق الرضا الكامل للمستفيد (الداخلي والخارجي).

ويسعى مشروع “وفاق” للإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع التعليمي بأنواعها وخاصة ما يتعلق بـ (المدرسة – المكتب – الادارة) وتوحيد الإجراءات والخطوات للوصول لحل إصلاحي يرضي المستفيد، وينهي الخلاف القائم، ويؤدي إلى وحدة الأفكار والميول وتحقيق الشعور بالرضا.

الى ذلك اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الادارة حزمة من الاجراءات حيال التعامل مع القضايا والمنازعات في الميدان التعليمي سواء على مستوى المدرسة أوالمكتب أو الادارة.

فعلى مستوى المدرسة يتم الرفع بالمشكلة لمكتب التعليم التابعة له المدرسة وتحدد المشكلة بشكل واضح وأن تكون في الخلافات والمنازعات الشخصية وأما بالنسبة على مستوى المكتب يتم الرفع باستمارات المدارس لمشروع الاصلاح التربوي وفق النماذج المعدة لذلك.

وعلى مستوى الادارة يتم تحديد المشكلة بشكل واضح وأن تكون في الخلافات والمنازعات الشخصية ويتم الرفع عن طريق برنامج راسل لمشروع الاصلاح التربوي وفاق لجميع القضايا المحددة أنفاِ .