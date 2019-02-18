شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «مركز 937» يستقبل 160 ألف اتصال ويُقدم 42 ألف استشارة طبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى مركز 937 خلال الأسبوع الماضي 10775 بلاغاً، فيما أنهى 235 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، وقدّمَ 42737 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 160845 مكالمة، واستقبل 44641 استفساراً، فيما قام المركز بحجز 62457 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويُقدم «مركز صحة 937» مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد «مركز صحة 937» إحدى أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.