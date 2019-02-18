شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 عصراً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصا مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.