القيادة تهنئ نيبال بذكرى يوم الديمقراطية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيسة نيبال بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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