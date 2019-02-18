السعودية | ولي العهد السعودي يواصل زيارته في يومها الثاني لباكستان

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يواصل زيارته في يومها الثاني لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الاثنين زيارته في يومها الثاني لباكستان.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

كما نوه باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.

إلى ذلك، التقى الأمير محمد بن سلمان قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.

ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان كانا شهدا الأحد توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار. وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.