شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب باحتساب خدمة المعلمين بمحو الأمية للتقاعد والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية الذي سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات ولغرض التقاعد وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما طالب المجلس بالتحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية في عام 2015.



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