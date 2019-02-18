شكرا لقرائتكم خبر عن «العيسي» يحصل على جائزة «السلام العالمي للأديان» والان نبدء بالتفاصيل

قرر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية منح الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، جائزة: "السلام العالمي للأديان"؛ تقديراً لجهوده الدولية في تعزيز السلام بين أتباع الأديان، وذلك في احتفالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



كانت هذه تفاصيل خبر «العيسي» يحصل على جائزة «السلام العالمي للأديان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.