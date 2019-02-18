شكرا لقرائتكم وزير الثقافة يستعرض العلاقات الثقافية مع وزير المعلومات الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم الاثنين، وزير المعلومات الباكستاني فؤاد جادلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان، خاصة المتعلقة بالشأن الثقافي، وبحث آفاق التعاون المشترك، والفرص الواعدة بتطويرها وفق عددٍ من المبادرات الثنائية.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية باكستان الإسلامية.



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