الان تتابع 300 عامل وفني وإداري لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات جندت أمانة منطقة الرياض، أكثر من 300 عامل وفني وإداري، تدعمهم أكثر من 170 آلية ومعدة، لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وتشمل الخطة، مراقبة الأسواق، والتعديات، ومواقع المسالخ المتنقلة، وتهيئة المواقع والساحات في المهرجان.

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