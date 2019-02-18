إليكم رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 هـ عن شهر جماد الأخر

مساعدة المقطوعة ” الضمان الإجتماعي ” تعتبر من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال وزارة العمل والتنمية الإجتماعي ، والتي تهدف إلى مساعدة كافة الأسر المحتاجة والتي لا تستطيع التعايش مع غلاء المعيشة ، وغلاء الأسعار ، وخصوصا بعد فرض الضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات في المملكة من اجل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي في المملكة ، بالإضافة إلى الإرتفاعات المتوالية لأسعار الطاقة، ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

حيث سنرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية كافة أخبار مساعدات المقطوعة ، حيث نرصد لكم كيفية طريقة التقديم للحصول على مساعدة المقطوعة ، وكيفية الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث يعتبر من أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها السعودية من اجل مواجهة غلاء المعيشة في السعودية ، ومواجهة الظروف الإقتصادية الواقعة على الأسر السعودية ، بعد فرض ضريبة المضافة .

موعد مساعدات مقطوعة الضمان شهر جماد أول

تعرف علي الفئات المستفيدية لمساعدة المقطوعة

الاستعلام عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقدم مساعدة المقطوعة لكافة الأسر السعودية من أجل مواجهة كافة الظروف المعيشية السيئة والصعبة ، التي تمر بها بعض الأسر السعودية ، وتقدم مساعدة المقطوعة لكل ما يلي من الفئات :-

للأسر محدودة الدخل فقط . حالات العجر المؤقت . للأرامل والإيتام ، النساء المطلقات . أسر السجناء ، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها .

تعرف على شروط الضمان الإجتماعي

وضعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة ، التي تقدمها الحكومة السعودية لكافة الأسر ، من أجل مواجهة غلاء المعيشة ، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي :-

المواطنين الغير مشمولين بمعاشات الضمان الإجتماعي . أن لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً . يجب أن لا يمتلك من رغب في التسجيل إي سجلات تجارية . عدم وجود عمالة مهنية للأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود .

رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن رابط الضمان الإجتماعي المتاح لكافة السعوديين ، من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع الأسر السعودية ، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على الجميع ، وقد نشرت الوزارة طريقتين من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وهي كالتالي :-