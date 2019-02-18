علماء يكتشفون تأثير جفاف الأنهار على الحضارات في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

اكتشف علماء الآثار في ماهاراشترا الهندية سبب التغيرات التي حدثت للحضارات التي تقع على ضفافا الأنهار وفقا لموقع DNA India الإخباري.

وبينما كان علماء الآثار ينقبون في مدينة سولابور الهندية، وجدوا أدلة تشير إلى أن هذه المنطقة التي تقع في ظلال الأمطار كانت مزدهرة زراعيا وتجاريا قبل 400 عام، ولكنها اندثرت بسبب تغير المناخ.

وذكرت الباحثة مايا باتيل من جامعة سولابور بأنهم وجدوا مستودع صناديق تحت الأرض بينما كانوا ينقبون المناطق المجاورة من النهر، وكشفت أعمال التنقيب عن حبوب محمصة محروقة وأساور من الصدف والعاج والتي تدل على أن المنطقة كانت مزدهرة تجاريا.

وبينت أن الصناديق الموجودة تحت الأرض استخدمت لتخزين الحبوب، مما يعني أن المنطقة كانت خصبة قبل انخفاض معدل هطول الأمطار، ويعتقد أن سبب هجر السكان لها هو نقص الماء، حيث إن تغير المناخ ونقص منسوب المياه هو سبب اندثار معظم الحضارات بالهند، إضافة إلى الزلازل والأمراض.