نصران يبحثان عن مكملي مجموعات الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري غدا، مباريات الدور التمهيدي (4 مباريات) في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا، حيث يتنافس 16 فريقا على الفوز بالبطاقات الثماني المتبقية في دور المجموعات.

ويشهد هذا الدور مشاركة فريق واحد من السعودية (النصر) وآخر من الإمارات (النصر)، وفريقين من كل من إيران (زوباهان وسايبا) وقطر (الغرافة والريان) وأوزبكستان (جي ام كي وباختاكور).

ويستضيف النصر السعودي، فريق ايه جي ام كي الأوزبكي بطموح التأهل إلى دور المجموعات للمرة الرابعة، بعد أن كانت مشاركته الأولى عام 2011، في حين كان ظهوره الأخير عام 2016.

ويخوض النصر الملحق بعد أن حل ثالثا في الدوري السعودي الموسم الماضي، في حين توج ايه جي ام كي بلقب كأس أوزبكستان.