كراني: ساعات تفصلنا عن أبرد 48 ساعة .. استعدوا لما تحت الصفر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن انخفاضاً ملموساً في الحرارة تشهده مناطق عدة خلال الساعات المقبلة؛ مبيناً أنه ابتداءً من يوم غد سنشهد أبرد 48 ساعة قادمة.

وقال اليوم الإثنين عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ يوم غد أبرد 48 ساعة بصحبة انخفاض ملموس في الحرارة.. "صغرى" تقارب دون الصفر، خاصة على الشمال مع ضباب وصقيع ورياح نشطة، إضافة إلى تعمق ملموس للكتلة الباردة على الشرقية، الغربية، الوسطى، تستمر حتى الأربعاء وتغطي جنوب شبه الجزيرة بأكمله، والحيطة واجبة للأعمار كافة.