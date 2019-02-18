، "دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية".. جلسة حوارية غداً بـ"الشورى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصمعان: لاستشراف فرص شباب الأعمال لتعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني

ينظم مجلس الشورى غداً الثلاثاء في مقره بالرياض، جلسة حوار تحت عنوان "دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب شباب الأعمال من الغرف التجارية بالرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي- إلى أن هذه الجلسة تأتي مواكبة لما يجده القطاع الخاص السعودي من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله، كما تأتي لاستشراف ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من فرص يمكن لشباب الأعمال تحقيقها لتعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني؛ لافتاً النظر إلى أن هذه الجلسة هي امتداد لعدد من جلسات الحوار التي نظّمها المجلس بدعم من رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ تنفيذاً لاستراتيجية المجلس الإعلامية والاتصالية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح "الصمعان" أن هذه الجلسة تهدف إلى تعزيز دور شباب الأعمال في البناء والتنمية في ظل رؤية المملكة 2030؛ من خلال محاور الجلسة التي تتناول واقع الخدمات التي تقدّمها الأجهزة الحكومية والهيئات لشباب الأعمال، وما يواجه شباب الأعمال من تحديات مالية، أو تنظيمية، أو استشارية، والفرص المستقبلية لشباب الأعمال.

وأكد الدكتور يحيى الصمعان -في ختام تصريحه- أن مجلس الشورى يسعى إلى دعم شباب الأعمال؛ نظراً لأهمية أفكار الشباب التي تقدم الابتكارات والرؤى التي تعكس إبداعاتهم للإسهام في تعزيز مسيرة الوطن، ودعم عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني، وتحسين وتطوير بيئة قطاع الأعمال على جميع الأصعدة.