، "الصحة": 160 ألف اتصال تلقاها "937" خلال أسبوع ،

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قالت "الصحة" إن مركز (937) قام بحجز (62457) موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى (10775) بلاغاً، وأنهى إجراء (235) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.
وأضافت أن المركز قدّم (42737) استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (160845) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (44641) استفساراً.
ويُقدم مركز "صحة 937" مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.
ويُعد مركز "صحة 937" إحدى أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.
"الصحة": 160 ألف اتصال تلقاها "937" خلال أسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
قالت "الصحة" إن مركز (937) قام بحجز (62457) موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى (10775) بلاغاً، وأنهى إجراء (235) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.
وأضافت أن المركز قدّم (42737) استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (160845) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (44641) استفساراً.
ويُقدم مركز "صحة 937" مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.
ويُعد مركز "صحة 937" إحدى أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
10:48 AM
قدّم 42 ألف استشارة وأنهى إجراء 235 طلباً للنقل
قالت "الصحة" إن مركز (937) قام بحجز (62457) موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى (10775) بلاغاً، وأنهى إجراء (235) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.
وأضافت أن المركز قدّم (42737) استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (160845) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (44641) استفساراً.
ويُقدم مركز "صحة 937" مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.
ويُعد مركز "صحة 937" إحدى أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.
، "الصحة": 160 ألف اتصال تلقاها "937" خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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