محمد بن مسعود - الدمام - على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين استدعت باكستان، الاثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين. ووفق "رويترز"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على حسابه بـ"تويتر": "استدعينا مفوضنا السامي في الهند لإجراء مشاورات.. غادر نيودلهي هذا الصباح". وكانت الهند قد استدعت سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها. باكستان تستدعي سفيرها في الهند صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18 استدعت باكستان، الاثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين. ووفق "رويترز"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على حسابه بـ"تويتر": "استدعينا مفوضنا السامي في الهند لإجراء مشاورات.. غادر نيودلهي هذا الصباح". وكانت الهند قد استدعت سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها. 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 10:29 AM على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين استدعت باكستان، الاثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين. ووفق "رويترز"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على حسابه بـ"تويتر": "استدعينا مفوضنا السامي في الهند لإجراء مشاورات.. غادر نيودلهي هذا الصباح". وكانت الهند قد استدعت سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها. ، باكستان تستدعي سفيرها في الهند ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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