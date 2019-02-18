سياسي / اهتمامات الصحف الأردنية

عمّان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم،تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ،خلال لقائه وفدًا من كلية الدفاع الوطني في الجيش الأمريكي "كابستون"، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

واهتمت بإدانه الحكومة الأردنية للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء في مصر، والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وجرحهم.

وسلطت الضوء على إصابه عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، شمال قطاع غزة.

ونشرت مطالبة حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية ، للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتصعيد الإسرائيلي الخطير والمخالف للقوانين والقرارات الدولية كافة.

// انتهى //

10:21ت م

0026



