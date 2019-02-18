السعودية اليوم / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينظم دورة "أسرتي والصحة النفسية الإيجابية"



المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واس

ينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، غداً بالتعاون مع أكاديمية المسجد النبوي دورة تدريبية مخصصة للنساء، بعنوان " أسرتي والصحة النفسية الإيجابية " وذلك بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة.

وتأتي هذه الدورة التي تقدمها المشرفة التربوية بتعليم المدينة المنورة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز محمود مجاهد، ضمن حقيبة منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب.

// انتهى //

10:11ت م

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المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، غداً بالتعاون مع أكاديمية المسجد النبوي دورة تدريبية مخصصة للنساء، بعنوان " أسرتي والصحة النفسية الإيجابية " وذلك بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة.وتأتي هذه الدورة التي تقدمها المشرفة التربوية بتعليم المدينة المنورة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز محمود مجاهد، ضمن حقيبة منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب.// انتهى //10:11ت م0022

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